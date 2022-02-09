Полицейского обвинили в избиении односельчан и жены в Павлодарской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kolesa_pavlodara

В социальных сетях опубликовали видео со служебной машиной. Ролик сопроводили текстом с обвинениями в адрес сельского участкового инспектора. По словам автора поста, полицейский избил жену, односельчан, а также сел за руль пьяным. В ДП Павлодарской области начали проверку, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео со служебным авто появилось в Instagram. На кадрах автомобиль движется, окружающие при этом пытаются его остановить. В посте указывается, что за рулем находился участковый инспектор.

"Очевидцы утверждают, что участковый села Акжол Актогайского района 5 февраля 2022 года избил односельчан и жену. А также передвигался на служебном автомобиле в нетрезвом состоянии и чуть не совершил наезд на жителей, которые пытались его остановить", - говорится в посте.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту начато служебное расследование, которое проводит управление собственной безопасности.

Стоит отметить, что видео было снято ночью. По кадрам точно не определить, кто именно находится за рулем служебного авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955249-politseyskogo-obvinili-v-izbienii-odnoselchan-i-zheny-v-pavlodarskoy-oblasti-video/