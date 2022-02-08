Бухгалтеров проверят на отмывание доходов в Казахстане

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Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов. Такое предупреждение опубликовало Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в своем официальном Telegram-канале.

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финмониторингу. Отдельные операции их клиентов, как отметили в АФМ, могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

"В этой связи бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга, в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма, и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК", - говорится в сообщении АФМ.

В агентстве уточнили, что анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводится на постоянной основе.

Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

"Ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов", – напомнили в Агентстве по финмониторингу.

В связи с этим агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ. То есть, перейти на сайт web-sfm.kfm.kz и пройти регистрацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955210-buhgalterov-proveryat-na-otmyvanie-dohodov-v-kazahstane/