"Закрыли голую в прохладной комнате": проверку проводят в детском саду Павлодара

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Жительница Павлодара пожаловалась на работников детского сада. Женщина указала, что ее дочь, которой всего лишь год и 10 месяцев, полностью раздели и оставили в прохладной комнате. При этом воспитатели ушли кушать, передает корреспондент NUR.KZ.

Свою жалобу и видео с камеры наблюдения жительница Павлодара опубликовала в Instagram. На кадрах видно, как работница заводит раздетую маленькую девочку в комнату. Потом эта же женщина уже ест.

"3 февраля мою дочь, которой 1 год и 10 месяцев, закрыли голую без трусиков в прохладной комнате на 42 минуты, после чего сами пошли кушать. Учредитель садика и заведующая не смогли объяснить это поведение воспитателя и нянечки, почему они так сделали. Сказали лишь, что одна из них беременна", - отметила женщина.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.

"Детский сад "Зерек бала" является частным. Жалоба находится в городской прокуратуре. Учредитель поставлен в известность по данному факту. Идут разбирательства. С целью изучения ситуации завтра сотрудниками отдела образования будет совершен выезд в сад", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955143-zakryli-goluyu-v-prohladnoy-komnate-proverku-provodyat-v-detskom-sadu-pavlodara/