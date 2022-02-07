Один район Алматы на две ночи останется без воды

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Ряд домов в Турксибском районе Алматы в ночное время отключат от холодной воды, сообщается на официальной Instagram-странице ГКП "Алматы су".

Подачу холодной воды ограничат:

с 22:00 8 февраля до 06:00 9 февраля – в контуре улиц Великолукская - Жансугурова - Сокольского - Палладина - Егорова;

с 22:00 9 февраля до 06:00 10 февраля – в контуре улиц Жансугурова - Сокольского - Палладина - Запорожская.

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к действующей системе водоснабжения", – пояснили в "Алматы су".

Алматинцев призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954858-odin-rayon-almaty-na-dve-nochi-ostanetsya-bez-vody/