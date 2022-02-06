Трассу закрыли из-за ухудшения погоды в Кызылординской области

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Движение для всех видов транспорта закрыли на одной из трасс в Кызылординской области. Причиной тому стало ухудшение погодных условий, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили в агентстве, ссылаясь на данные пресс-службы регионального ДЧС, участок трассы "Самара-Шымкент" закрыт с 23:45 5 февраля из-за дождя и гололедных явлений.

Указывается, что для проезда любых видов автотранспорта недоступен участок с 1154 по 1240 километры, то есть от поселка Иргиз до границы Кызылординской области.

Напомним, что вчера синоптики предупреждали жителей семи областей Казахстана о штормовой погоде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954772-trassu-zakryli-iz-za-uhudsheniya-pogody-v-kyzylordinskoy-oblasti/