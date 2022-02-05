Мирный митинг начался в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ

В Алматы проходит мирный митинг. Порядка 200 человек собрались на площади перед памятником Шокану Валиханову. Цель акции - выборность акимов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хочу выбирать", "Выборность акимов", "Мой город, мой аким, мой выбор", "Досаев - не наш аким", - гласят плакаты горожан.

"Двери нашего города открыты, пусть Досаев уходит отсюда. Мы кровью заслужили, чтобы мы выбрали акима. Все акимы, которые были, были нам навязаны и ни один не вел диалога. Мы за то, чтобы мы сами выбрали руководителя города. Выбирать его будем мы. Досаев показал, что он не умеет и не хочет вести диалог. Досаев ничем не лучше Сагинтаева. Главное наше требование - выборность акимов. Чтобы наш город был пилотным проектом в этом", - заявил один из активистов.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Один из пришедших на митинг, Бакытхан Акылбай, рассказал, что 25 лет назад переехал из мегаполиса в Алматинскую область, но сегодня специально приехал в Алматы, чтобы принять участие в митинге.

Бакытхан Акылбай. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я хочу, чтобы в Казахстане была демократия", - заявил мужчина.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В отношении акима Алматы, я считаю, недопустимо, что в 21 веке мы, казахстанцы, не можем выбрать акима. Выборность акимов городов, областей, выборы в маслихаты, парламент - наше неотъемлемое право.

В экономике нет большей проблемы, чем в политике. Нашей страной управляют банки. Казахстан - одна из самых закредитованных стран мира. 8 млн и больше человек имеют кредиты. Единственное решение - принятие закона о банкротстве физических лиц.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У подавляющего числа казахстанцев нет собственности, кроме кредитов. Даже смерть не обнуляет долги. Банковское лобби были против его принятия. Но та мера, что поможет нам - принятие этого закона.

Ну и все акимы, не только Алматы, должны выбираться", - заявил выступивший на митинге Рахим Ошакбаев.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Досаев - человек, который ближе к олигархату и он не станет ближе к народу, заявляют активисты. Нужен человек, который будет лоббировать интересы простых людей, считают собравшиеся.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954720-mirnyy-miting-nachalsya-v-almaty/