Дело Акжаркын Турлыбай могут пересмотреть в этом году, заявил ее адвокат

Акжаркын Турлыбай. Фото: Facebook/Сункар Нурмаганбетов

Сункар Нурмагамбетов, адвокат Акжаркын Турлыбай, казахстанки, приговоренной к пожизненному заключению в Китае, сообщил, что ее дело в этом году могут пересмотреть. Об этом Нурмагамбетов написал пост на своей странице в Facebook.

Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Она на регулярной основе созванивается с семьей, получает и отправляет письма. Имеет возможность делать покупки, пишет ее адвокат.

Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.

"Передача осужденных граждан Казахстана регулируется двухсторонним договором, подписанным в Пекине в 2015 году. Не все страны имеют подобное соглашение. Это факт", - отмечает Нурмагамбетов в своей публикации.

Передача состоит из следующих процедур:

решение о пересмотре наказания с пожизненного лишения свободы на лишение свободы с исчисляемым периодом;

направление Генеральной прокуратуре РК ходатайства о передаче;

взаимодействие Генпрокуратуры и МИД РК с китайской стороной по исполнению передачи.

"Очень важный момент - пересмотр наказания может состояться уже в этом году. Усилия прилагаются.

В первую очередь благодарность казахстанцам! Поддерживайте нас! Объективно, относительно нашего МИДа - стабильно и функционально", - написал Нурмагамбетов.

В прошлом году в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954569-delo-akzharkyn-turlybay-mogut-peresmotret-v-etom-godu-zayavil-ee-advokat/