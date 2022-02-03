Ряд иностранных товаров исключат из госзакупа в Казахстане

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Правительство Казахстана приняло постановление "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима". Был опубликован перечень товаров, которые из этого режима изымаются, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Согласно закону "О государственных закупках", национальный режим – режим, предусматривающий допуск товаров, работ, услуг иностранного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, к участию в государственных закупках на равных условиях с товарами, работами, услугами отечественного происхождения и потенциальных поставщиков, предлагающих такие товары, работы, услуги, если требование о предоставлении такого режима установлено международными договорами, ратифицированными РК.

В правительстве заявили, что принятое постановление позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранение рабочих мест и в целом придаст стимул для дальнейшего развития отечественных отраслей легкой, мебельной промышленности и машиностроения.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития в уполномоченный орган по государственным закупкам предоставлен перечень мебельной и легкой промышленности.

А в перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима, вошли:

лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;

автоматизированные газораспределительные станции, пункты газорегуляторных блочных, газоизмерительных установок (станций);

комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого напряжения, открытые распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, с цифровой релейной защитой и цифровым управлением, цифровые устройства РЗА, высоковольтные выключатели и разъединители;

комбайны, тракторы, седельные тягачи;

автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника;

счетчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.

Отмечается, что изъятия из национального режима при осуществлении госзакупок будут действовать в течение 2 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954409-ryad-inostrannyh-tovarov-isklyuchat-iz-goszakupa-v-kazahstane/