Полицейский из Костанайской области стал номинантом премии "Поэт года" в России

Талгат Нургалиев. Фото: polisia.kz

Полицейский из Костанайской области стал номинантом национальной российской премии "Поэт года". За свое литературное творчество он был награжден медалью имени Достоевского, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Майор Талгат Нургалиев является сотрудником полиции города Рудного в Костанайской области. Он был награжден медалью Достоевского в рамках российской литературной премии "Поэт года" за 2021 год.

Как сообщает президиум Российского союза писателей, эта награда учреждена к 200-летию со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского.

Награда. Фото: polisia.kz

Майор полиции разместил 59 авторских стихов на платформе "Стихи.ру", там же он принял участие в конкурсе. Сообщается, что каждому отдельному произведению был присвоен уникальный код, подтверждающий авторство Нургалиева.

Через какое-то время стало известно, что Талгат Нургалиев номинирован на премию "Поэт года", а чуть позже ему сообщили, что он был награжден медалью. Кроме того, Нургалиеву предоставили право издать свои произведения в конкурсном сборнике.

"Для меня эта новость была большой неожиданностью. Я не ожидал, что мой труд будет так оценен. Надеюсь, это станет новой ступенью в моем творчестве. В стихах отражаю все свои чувства, произведения пишу в свободное время от работы", – рассказывает полицейский.

Талгат Нургалиев родился в селе Баталы Денисовского района. Он с детства увлекался литературой и поэзией. Эту любовь привил ему отец, который дома читал детям стихи, и учительница русского языка. Еще со школы он участвовал в различных творческих конкурсах.

Сейчас Нургалиев занимает должность инспектора по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП города Рудного.

Познакомиться с авторскими произведениями Талгата Нургалиева можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954327-politseyskiy-iz-kostanayskoy-oblasti-stal-nominantom-premii-poet-goda-v-rossii/