Усыновленный 45 лет назад в Казахстане житель Минска ищет родных (видео)

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Житель столицы Беларуси в 46 лет узнал, что он приемный ребенок. Чета военнослужащих забрала его из дома ребенка Усть-Каменогорска в 1977 году, а позже семья переехала в Беларусь. Теперь мужчина хочет найти родных.

О необычной истории рассказал телеканал "Астана".

Несколько дней назад руководителю Центра справочно-библиографической службы библиотеки имени Пушкина Меруерт Кемешевой поступил звонок из Минска. Звонившая рассказала необычную историю: тяжело больные родители супруга признались, что усыновили его младенцем в 1977 году в Усть-Каменогорске.

"Почему обратилась в библиотеку, может, говорит, у вас есть архив газет, чтобы вы могли посмотреть, в то время это была такая история, может где-то напечатано. И мы нашли статью, там было написано "Усыновите моего Сашу". Столько лет, 45 лет прошло, они хранили тайну и при смерти он признался. Мальчика Сашу теперь зовут Дмитрий", - рассказала Кемешева.

Согласно статье областной газеты, мама мальчика попросила прохожих на вокзале присмотреть за ребенком, пока она сходит за вещами. Но больше женщина не вернулась. При малыше была обнаружена записка с указанием даты его рождения и просьбой об усыновлении.

Мальчика определили в Дома малютки, а оттуда его забрала пара военнослужащих их Семипалатинска. Вскоре семья переехала в Украину, а оттуда - в Беларусь.

Приемные родители нарекли мальчика Дмитрием. Его увезли из Казахстана в раннем детстве, поэтому и воспоминаний никаких не осталось, делится мужчина.

В телефонном разговоре с журналистами он рассказал, что признание отца его потрясло.

"Первое впечатление - было неожиданно. Осознание да, приходит, конечно. Конечно, мы очень сильно планируем пролить свет и что-то узнать. Жизнь у меня сложилась благодаря моим родителям", - рассказывает Дмитрий.

Мужчина полон решимости вместе с супругой летом приехать в Усть-Каменогорск и начать поиски. Сейчас мужчина собирает семейные и детские фотографии, надеясь, что они помогут при поиске родных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954319-usynovlennyy-45-let-nazad-v-kazahstane-zhitel-minska-ischet-rodnyh-video/