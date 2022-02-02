"Хан Бату жил 275 лет": фейк об основателе Золотой Орды появился в Сети

Хан Бату. Фото: stopfake.kz

В Казнете обсуждают фотографии бюста хана Бату, который находится в турецком городе Сегют. Внимание пользователей привлекли даты внизу постамента, которые были приняты за годы жизни правителя.

Как передает официальный сайт StopFake.kz, на постаменте указаны даты 1227-1502. По мнению пользователей, это годы жизни хана. Мало того, заявляется, что столь долгая жизнь была нормальной в те времена.

Фактчекеры предупредили юзеров о том, что это фейк.

Для справки: хан Бату - внук Чингисхана и основатель средневекового государства Золотая Орда, часть территории которого охватывала современные земли западного, юго-западного, северо-западного и центрального Казахстана вплоть до озера Балхаш.

Он родился около 1209 года и умер приблизительно в 1255-1256 годах. Подчеркивается, что это - исторический факт, описанный в трудах Грекова, Бартольда, Вернадского и других ученых.

При этом годы, указанные на бюсте хана Бату, на самом деле являются годами создания и распада Золотой Орды.

Также фактчекеры отметили, что теории о долголетии людей в прошлом - это антинаучный миф. По данным ученых, во времена хана Бату продолжительность жизни составляла приблизительно 31 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954272-han-batu-zhil-275-let-feyk-ob-osnovatele-zolotoy-ordy-poyavilsya-v-seti/