Госслужащих и пожарного уволили за управление авто в пьяном виде в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали на заседании по этике, прошедшем сегодня в Алматы, передает NUR.KZ.

Так, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматы Шавкет Турдуев во время заседания напомнил, что госслужащие должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе, нахождения в общественных местах в состоянии опьянения. Несмотря на вышеуказанные требования, были выявлены факты нарушения.

Также мониторингом установлены факты управления автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

К примеру, госслужащие управления жилищной политики Алматы, управления социального благосостояния Алматы и старший пожарной части №15 службы пожаротушения сержант ДЧС были привлечены к административной ответственности за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Напомним, ранее на совете по этике был рассмотрен вопрос касательно заместителя санврача Алматы Садвакаса Байгабулова, которому за высказывания в адрес бывшего руководства рекомендовано назначить взыскание в виде замечания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954197-gossluzhaschih-i-pozharnogo-uvolili-za-upravlenie-avto-v-pyanom-vide-v-almaty/