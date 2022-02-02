Морозы, туман, гололед: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О том, какой будет погода на территории Казахстана в ближайшие три дня, с 3 по 5 февраля, рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам синоптиков, большая часть Казахстана остается под влиянием Сибирского антициклона, в связи с чем в ближайшие дни ожидается погода без осадков.

Но уже ближе к 5 февраля на запад республики прорвется Северо-западный циклон, который принесет с собой сильный ветер, осадки и гололед.

На территории практически всей страны ожидается туман.

"На востоке, северо-востоке и в центре Казахстана ночью и утром сохранятся морозы до 20-30 градусов, на остальной территории Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается", - заключили в "Казгидромете".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954181-morozy-tuman-gololed-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-dnya/