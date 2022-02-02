Заместителю санврача Алматы Байгабулову сделали замечание за критику в адрес руководства

Садвакас Байгабулов. Фото: СЦК

Заместителю санврача Алматы Садвакасу Байгабулову сделали замечание за критику в адрес его бывшего руководителя Ерлана Киясова, который являлся главным санврачом страны и вице-министром здравоохранения, передает NUR.KZ.

Как заявили на заседании по этике Алматы, ранее на одном из информационных порталов была опубликована статья, в которой Байгабулов высказался в адрес Киясова после того, как появилась информация о назначении на пост главы ДСЭК сначала самого Байгабулова, а затем - Карлыгаш Абдижаббаровой.

"В статье усматривается некорректное высказывание заместителя руководителя ДСЭК Байгабулова С.Н. в адрес главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова, цитируем: "У ГГСВ Ерлана Киясова в голове «каша" по назначениям", выписка из статьи: "Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов запутался не только в своих постановлениях, но и приказах по назначениям. У Ерлана Киясова в голове "каша" по назначениям, он и раньше не отличался последовательностью и логичностью в своих постановлениях. Это нужно однозначно признать", – сообщил Садвакас Байгабулов журналистам", - озвучили заключение служебной проверки во время заседания.

Отмечается, что по факту поступило письмо с информацией о наличии в действиях заместителя главы ДСЭК "признаков нарушения требований Этического Кодекса РК".

Кроме того, на заседании сослались на подпункт 3 пункта 12 Этического кодекса, в котором говорится о том, что госслужащие не должны публично выражать свое мнение касательно госполитики и служебной деятельности, "если оно содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих".

Проводившие служебное расследование посчитали, что высказывание Байгабулова негативно отразилось на имидже госслужбы.

Также на заседании упоминалось о том, что заместитель санврача Алматы вызывал Киясова на публичные дебаты по вопросам постановлений, отметив, что "решения по КВИ не изменились со времен уханьского штамма и на сегодня не адекватны реалиям".

В результате заседания ДСЭК рекомендовано в соответствии с пунктом 29 правил Наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих от 29 декабря 2015 года, а также подпункта 6 пункта 7 и подпункта 1 пункта 27 Положения совета по этике Агентства по делам госслужбы наложить на заместителя руководителя ДСЭК Садвакаса Байгабулова дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушение требований пункта 11, подпункта 3 пункта 12 Этического кодекса госслужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954179-zamestitelyu-sanvracha-almaty-baygabulovu-sdelali-zamechanie-za-kritiku-v-adres-rukovodstva/