Упал во время игры: мальчик из Нур-Султана заболел редкой болезнью

Аскар Жалел. Фото: из личного архива

4-летний мальчик из Нур-Султана Аскар Жалел заболел очень редкой для своего возраста болезнью. Однажды он упал во время игры, но впоследствии у ребенка участились боли в руке. А в конце 2021 года родители узнали, что у ребенка выявлена остеогенная саркома, передает NUR.KZ.

По словам матери Аскара Шалкымы Саугабаевой, до 15 ноября 2020 года жалоб на здоровье сына не было. Ребенок нормально развивался. После падения врачи выявили, что в плечевой кости ребенка произошли изменения.

"Когда мне врачи сказали, что в кости появилась опухоль, я была в шоке. Однако в тот раз опухоль оказалась доброкачественной, врачи диагностировали остео-фиброзную дисплазию, прооперировали и отпустили домой. Поэтому, веря в то, что наш сын выздоровеет, мы каждые полгода проходили рентген и находились под наблюдением ортопеда. Но в ноябре 2021 года я заметила, что мой сын снова стал жаловаться на боли в руке", — говорит Шалкыма.

Ребенок прошел полное обследование у ортопеда и у других врачей, после чего его госпитализировали в Национальный научный центр материнства и детства. После хирургической биопсии ему был поставлен диагноз — остеогенная саркома.

"Оказывается, 4-летние дети очень редко заболевают этой болезнью, как сказали нам онкологи — это миллионный случай. Это большой удар для нашей семьи. Полученное лечение в Казахстане, к сожалению, не дало положительного результата — состояние ребенка ухудшалось с каждым днем, было принято решение продолжить лечение в зарубежной клинике Acibadem Maslak Hospital, Стамбул, Турция", - говорит мама.

Стоимость лечения — 177 000 долларов или 77 600 000 тенге, что для семьи непосильно. Но родители намерены сделать все возможное, чтобы вылечить своего ребенка и просят всех неравнодушных оказать посильную помощь.

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Шалкыма Саугабаева (мама Аскара)

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Абзал Саугабаев (папа Аскара)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954161-upal-vo-vremya-igry-malchik-iz-nur-sultana-zabolel-redkoy-boleznyu/