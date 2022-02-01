Лечение керосином: опасные советы рассылают казахстанцы

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Книгу о лечении керосином кожных, респираторных и иных заболеваний стали рекламировать в Казнете. Авторы портала Stop Fake.kz предупреждают, что рассылаемые советы могут быть опасными для здоровья.

Эксперты сообщили, что автором данной книги является популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов. По информации фактчекеров, писатель распространяет опасные идеи о пользе голодания и лечении неизлечимых болезней "народными" средствами.

Авторы портала напомнили, что Малахов в 2009 году убеждал людей, что вылечиться от сахарного диабета поможет особая техника дыхания и приседания.

Этим он навлек на себя шквал критики со стороны врачей и специалистов в области медицины. Они заявляли, что, следуя этим рекомендациям, больные рискуют здоровьем и в некоторых случаях даже жизнью, подчеркнули эксперты.

В настоящее время в Казнете распространяется книга с советами, в которых идет речь о лечении керосином целого ряда заболеваний. Фактчекеры обратили внимание, что никаких ссылок на авторитетные и рецензированные научные исследования автор не приводит.

Однако в Сети без труда можно найти научные работы, посвященные изучению последствий применения керосина в лечебных целях. Отмечается, что в 2010 году был описан случай двустороннего паралича глубокого малоберцового нерва после попытки лечения геморроя при помощи керосина.

Также в 2000 году опубликовано исследование доказывающее, что обработка кожи керосином облегчает поступление канцерогенов в легкие.

Авторы портала отмечают, что известны случаи летальных исходов от отравления после употребления керосина внутрь.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что разбавлять керосин перед употреблением, как это рекомендует Малахов, по большей части бессмысленно - из-за своих свойств он труднорастворим в других жидкостях.

Настойка грецких орехов на керосине, которую также советует употреблять Малахов для лечения онкологических заболеваний, не является доказано эффективным средством, а побочные действия такого лечения неизвестны.

Лечение педикулеза керосином также является опасным занятием из-за его легковоспламеняемости. Авторы портала отмечают, что известны случаи, когда волосы, смазанные керосином, загорались и люди получали серьезные ожоги.

Помимо этого керосин вызывает раздражение кожи и глаз, ожоги слизистых оболочек, длительный контакт с керосином может грозить развитием дерматита.

Эксперты подчеркивают, что следовать распространяемым в Казнете советам по лечению болезней керосином опасно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954055-lechenie-kerosinom-opasnye-sovety-rassylayut-kazahstantsy/