Между Казахстаном и Азербайджаном увеличится число авиарейсов

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Между Казахстаном и Азербайджаном будет увеличено число регулярных авиарейсов. Такая информация была опубликована в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

С 18 февраля будут возобновлены регулярные авиарейсы из Актау в Баку.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 18 февраля 2022 года азербайджанская авиакомпания ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" планирует возобновить выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Баку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Для перелетов предоставят воздушное судно типа А319.

При этом, как отметили в КГА, на борту в обязательном порядке будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

В сообщении также отмечают, что возобновление регулярного авиасообщения между странами будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954031-mezhdu-kazahstanom-i-azerbaydzhanom-uvelichitsya-chislo-aviareysov/