Мужчина вышел из дома и пропал в Алматы

Сабыр Досумов. Фото: из личного архива

Житель Турксибского района Алматы вышел из дома 12 января этого года и пропал. Сейчас его ищут родные, сотрудники полиции и волонтеры, передает NUR.KZ.

Сабыр Досумов 1955 года рождения ушел из дома по улице Щербакова 12 января и ушел в неизвестном направлении. До сих пор его не удалось найти.

Мужчина был одет в кожаную куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, обут в галоши.

Отмечается, что у пропавшего есть проблемы со здоровьем.

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт пропажи человека. Сейчас его поисками занимаются как сотрудники отдела розыска, так и участковые инспекторы района, сообщили в ведомстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сабыра Досумова, родные просят обратиться по номерам +7 707 322 52 20, +7 747 149 69 20, +7 702 712 7922 или 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953854-muzhchina-vyshel-iz-doma-i-propal-v-almaty/