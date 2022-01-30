Штормовое предупреждение объявили в 9 регионах Казахстана

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В девяти регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с непогодой, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, 31 января на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области возможна низовая метель. На севере и северо-востоке области ожидаются туман и гололед, также сильный ветер.

На западе, севере и в центре Атырауской области синоптики прогнозируют туман, гололед.

31 января на севере, юге Мангистауской области ожидается гололед. На северо-западе области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области завтра также возможна низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

31 января в Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман. Возможен сильный ветер.

В Северо-Казахстанской области завтра метеорологи прогнозируют ожидается снег. На западе области ожидается низовая метель и ветер.

Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953714-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-9-regionah-kazahstana/