Светофоры для велосипедистов впервые появятся в Алматы

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В Управлении административной полиции Алматы поделились планами на текущий год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Их публикует МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

По данным управления, в 2022 году в городе планируют:

завершить строительство 30 светофорных объектов, с включением в состав АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением) в режиме адаптивного управления;

завершить строительство 70 регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД в режиме адаптивного управления;

завершить строительство 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования;

нанести на 70 улицах 200 тысяч квадратных метров линии дорожной разметки;

установить и восстановить дорожные знаки в количестве 3 843 штук;

установить дорожное ограждение (колесоотбой), более 5 тысяч погонных метров на аварийно-опасных участках;

установить специальные столбики – 2 тысячи штук;

доукомплектовать 65 светофорных объектов с велополосами (велодорожками), велосветофорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953626-svetofory-dlya-velosipedistov-vpervye-poyavyatsya-v-almaty/