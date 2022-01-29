Обращение сквозь метель записали полицейские на юге Казахстана (видео)

Двое полицейских на фоне метели. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

В нескольких районах Жамбылской области поднялся сильный ветер с метелью. Об опасности, которая грозит водителям, предупредили полицейские – их обращение опубликовано на официальной странице ДП области в Instagram.

Из-за мощного ветра полицейских на записи едва слышно. Однако, судя по кадрам, на дорогу в такую погоду лучше не выезжать.

"В Сарысуском районе сильная метель, просим воздержаться от поездок в плохую погоду!" – подписали видео в полиции области.

Согласно прогнозу на сайте "Казгидромета", сильный ветер сегодня ожидается сразу в трех районах области – Байзакском, Сарысуском и Таласском.

"Ветер юго-западный – 9-14 м/с, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – 15-20 м/с, на юго-западе области – порывы 23-28, утром и днем – 30 м/с и более", – говорится в прогнозе для трех названных районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953620-obraschenie-skvoz-metel-zapisali-politseyskie-na-yuge-kazahstana-video/