Пьяного проводника сняли с поезда в Акмолинской области

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Одного из проводников пассажирского поезда "Алматы-Костанай" отстранили от работы за распитие алкогольных напитков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Ночью 27 января сотрудники батальона по сопровождению пассажирских поездов выявили правонарушение в работе одного из проводников пассажирского поезда.

28-летний молодой человек находился на рабочем месте, но был в состоянии алкогольного опьянения. Исходя из этого, начальник поезда составил соответствующий акт, и проводник был снят с поезда на станции Есиль, сообщает пресс-служба полиции.

В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 3 ст. 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания".

Материалы административного дела направили в районный суд города Атбасар Акмолинской области, где будут приниматься дальнейшие решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953609-pyanogo-provodnika-snyali-s-poezda-v-akmolinskoy-oblasti/