Драку на проезжей части сняли на видео в Актау

Кадр из видео: lada.kz

В Актау на видео сняли драку, которую водители машин устроили на дороге. На записи видно, как некая женщина пыталась разнять дебоширов.

Потасовка произошла 28 января около 13:00, между микрорайонами 24 и 28А. Запись опубликовали на сайте Lada.kz.

Предположительно, сцепились водители двух автомобилей, которые что-то не поделили на дороге.

По всей вероятности, видео снято пассажиром проезжающего авто.

"Бои без правил", - комментирует человек за кадром.

Также видно, как дерущихся мужчин начинает разнимать женщина. Можно услышать, как водитель проезжающей машины тоже призывает прекратить драку.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что заявлений по данному факту не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953596-draku-na-proezzhey-chasti-snyali-na-video-v-aktau-video/