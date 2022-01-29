Грузовые авиаперевозки стали популярнее из-за пандемии

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Авиаперевозчики делают ставку на грузовые самолеты и увеличивают присутствие в своем авиапарке грузовых суден. Таким образом авиакомпании пытаются справиться с потерями из-за сократившегося числа пассажирских полетов и заработать на сбоях в поставках, передает BBC.

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Служба Бюро переписи населения США USA Trade Online, которая отслеживает грузопотоки в страну и из страны, отмечает, что за 10 месяцев 2021 года 78,9 млн кг автомобильных запчастей было отправлено из Азии в США по воздуху. Это ошеломляющий рост по сравнению с 3 млн кг, отгруженных за тот же период в 2020 году. Причиной этому стали сбои в морских перевозках, но также и сокращение числа пассажирских рейсов с начала пандемии.

В допандемические времена больше половины всех грузовых авиаперевозок в мире приходилось на грузовые отсеки пассажирских самолетов. Но в условиях последних двух лет авиакомпании изо всех сил пытаются преобразовать пассажирские самолеты в грузовые и вывести старые модели из эксплуатации.

Авиакомпания AirBridgeCargo, дочерняя компания российской компании «Волга-Днепр», специализирующейся на грузовых авиаперевозках, пополняет свой парк еще шестью самолетами после того, как коммерческий директор Алексей Зотов назвал прошлый год периодом такого спроса, с которым компания никогда раньше не сталкивалась. Air Canada также ввела в эксплуатацию новые грузовые самолеты. В некоторых случаях новые воздушные судна отправляли в полет, когда на них даже не успевала высохнуть краска.

В Airbus отмечают, что компания завалена просьбами переоборудовать бывшие пассажирские самолеты для перевозки большего количества грузов.

«Мы видим, что многие готовы купить переоборудованные самолеты. Мы ожидаем, что они будут распроданы в течение следующих двух-трех лет. Два года назад мы не могли предсказать ничего подобного», — говорит Кроуфорд Гамильтон, глава отдела маркетинга грузовых самолетов Airbus.

Несмотря на то, что авиагрузоперевозки стали популярнее, это не значит, что они стали доступнее. Предприниматели говорят, что вынуждены прибегнуть к этой мере, чтобы доставлять срочные заказы. Потому что альтернативы просто нет. Авиаперевозки составляют лишь 1% всего рынка грузоперевозок с точки зрения объема, на их долю приходится около 35% стоимости.

Эксперты задаются вопросом, останется ли спрос на авиаперевозки таким же высоким, когда пандемия утихнет. Роберт Майер из Университета Крэнфилда задается вопросом, не будет ли через полвека слишком много вместимости на рынке, учитывая, что большое количество самолетов будет переоборудовано для перевозки грузов, а грузоподъемность снова вырастет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953505-gruzovye-aviaperevozki-stali-populyarnee-iz-za-pandemii/