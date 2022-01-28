Снег, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане в последние дни января

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в период с 29 по 31 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Неустойчивый характер погоды в этот период ожидается практически по всей республике. Синоптики объясняют, что связано это с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Снег прогнозируют в большинстве регионов страны. На юге и западе республики ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Местами по стране ожидается туман, низовая метель и усиление ветра.

Кроме того, специалисты обещают повышение температурного фона ночью: на западе - до 0-8 градусов мороза, на севере, востоке и в центре - до 7-20 мороза.

Тем не менее, на юге и юго-востоке республики температура воздуха в ночные часы опустится до 2-15 градусов со знаком минус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953487-sneg-tuman-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-poslednie-dni-yanvarya/