Центр правовой поддержки "Қаңтар" создан в Казахстане

В Казахстане появился Центр правовой поддержки "Қаңтар". Ниже публикуем обращение центра к общественности.
Дорогие Казахстанцы!
Мы все стали свидетелями трагических январских событий в нашей стране. Многие наши соотечественники вышли на мирные протесты по всему Казахстану со справедливыми требованиями.
К сожалению, мирный протест был дискредитирован провокаторами, криминальными элементами и мародерами.
Сегодня мы знаем о сотнях погибших и пропавших без вести, о тысячах пострадавших и задержанных правоохранительными органами.
Очевидно, мы не можем перевернуть эту трагическую страницу нашей истории, пока не установлена правда о произошедшем, не оказана помощь безвинным жертвам этих событий.
Мы четко разделяем тех, кто участвовал в мирных митингах и выражал свой протест в рамках закона, от тех, кто воспользовался этой возможностью, чтобы совершать противоправные действия и преступления.
Найти таких преступников – обязанность правоохранительных органов, и мы готовы им в этом содействовать.
Но наше дело, как ответственных граждан, помочь мирным протестовавшим и другим лицам, пострадавшим от рук преступников и незаконных действий правоохранительных органов.
В связи с этим, мы создаем Центр правовой поддержки «Қаңтар» жертвам и пострадавшим в результате трагических январских событий во всех регионах Казахстана.
Данный Центр будет осуществлять следующие функции:
- содействовать систематизации информации, полученной от граждан и любых общественных организаций, о всех погибших и пропавших без вести в результате январских событий;
- содействовать организации предоставления квалифицированной юридической помощи близким погибших, незаконно привлеченным к уголовной ответственности, пострадавшим от пыток и нарушения других прав человека в результате преследования за участие в мирных акциях протеста.
Мы призываем всех неравнодушных граждан, общественные организации, адвокатов, журналистов-расследователей и правозащитников к конструктивному сотрудничеству.
Все результаты деятельности Центра и его финансовая отчетность будут открыты общественности. Для оперативного получения такой информации будет создан отдельный электронный ресурс.
Контактные телефоны:
+7-777-036-9222;
+7-777-036-9555
Абдулов Асылбек
Абилов Болат
Абишев Азат
Апсенбетов Бейбит
Ахабаев Бейбит
Аханов Наурызбай
Ахинжанова Лейла
Ахтанова Асия
Байтасов Арманжан
Баталов Раимбек
Бекшенов Нуржан
Бишибеков Серик
Буркитбаев Айбар
Джакишев Мухтар
Жандосов Ораз
Жовтис Евгений
Жуманов Нурлан
Искаков Архимед
Кадырбаев Досым
Карабеков Бауржан
Карсыбеков Оразхан
Кожасбай Ерлан
Кожахметов Асылбек
Кожахметов Ерканат
Коковинец Лариса
Коковинец Светлана
Копбаев Канат
Кочкаров Мухтар
Кремениш Николай
Курмалеев Марат
Муханов Едыген
Нугманов Рашид
Нукенов Барлык
Нуржанов Даулет
Пискунов Игорь
Саин Аружан
Сарымсаков Айдар
Сейфуллин Сакен
Татишев Еркин
Торебай Канат
Торегожина Бахытжан
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953299-tsentr-pravovoy-podderzhki-qantar-sozdan-v-kazahstane/