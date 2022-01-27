Центр правовой поддержки "Қаңтар" создан в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане появился Центр правовой поддержки "Қаңтар". Ниже публикуем обращение центра к общественности.

Дорогие Казахстанцы!

Мы все стали свидетелями трагических январских событий в нашей стране. Многие наши соотечественники вышли на мирные протесты по всему Казахстану со справедливыми требованиями.

К сожалению, мирный протест был дискредитирован провокаторами, криминальными элементами и мародерами.

Сегодня мы знаем о сотнях погибших и пропавших без вести, о тысячах пострадавших и задержанных правоохранительными органами.

Очевидно, мы не можем перевернуть эту трагическую страницу нашей истории, пока не установлена правда о произошедшем, не оказана помощь безвинным жертвам этих событий.

Мы четко разделяем тех, кто участвовал в мирных митингах и выражал свой протест в рамках закона, от тех, кто воспользовался этой возможностью, чтобы совершать противоправные действия и преступления.

Найти таких преступников – обязанность правоохранительных органов, и мы готовы им в этом содействовать.

Но наше дело, как ответственных граждан, помочь мирным протестовавшим и другим лицам, пострадавшим от рук преступников и незаконных действий правоохранительных органов.

В связи с этим, мы создаем Центр правовой поддержки «Қаңтар» жертвам и пострадавшим в результате трагических январских событий во всех регионах Казахстана.

Данный Центр будет осуществлять следующие функции:

содействовать систематизации информации, полученной от граждан и любых общественных организаций, о всех погибших и пропавших без вести в результате январских событий;

содействовать организации предоставления квалифицированной юридической помощи близким погибших, незаконно привлеченным к уголовной ответственности, пострадавшим от пыток и нарушения других прав человека в результате преследования за участие в мирных акциях протеста.

Мы призываем всех неравнодушных граждан, общественные организации, адвокатов, журналистов-расследователей и правозащитников к конструктивному сотрудничеству.

Все результаты деятельности Центра и его финансовая отчетность будут открыты общественности. Для оперативного получения такой информации будет создан отдельный электронный ресурс.

Контактные телефоны:

+7-777-036-9222;

+7-777-036-9555

Абдулов Асылбек

Абилов Болат

Абишев Азат

Апсенбетов Бейбит

Ахабаев Бейбит

Аханов Наурызбай

Ахинжанова Лейла

Ахтанова Асия

Байтасов Арманжан

Баталов Раимбек

Бекшенов Нуржан

Бишибеков Серик

Буркитбаев Айбар

Джакишев Мухтар

Жандосов Ораз

Жовтис Евгений

Жуманов Нурлан

Искаков Архимед

Кадырбаев Досым

Карабеков Бауржан

Карсыбеков Оразхан

Кожасбай Ерлан

Кожахметов Асылбек

Кожахметов Ерканат

Коковинец Лариса

Коковинец Светлана

Копбаев Канат

Кочкаров Мухтар

Кремениш Николай

Курмалеев Марат

Муханов Едыген

Нугманов Рашид

Нукенов Барлык

Нуржанов Даулет

Пискунов Игорь

Саин Аружан

Сарымсаков Айдар

Сейфуллин Сакен

Татишев Еркин

Торебай Канат

Торегожина Бахытжан

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953299-tsentr-pravovoy-podderzhki-qantar-sozdan-v-kazahstane/