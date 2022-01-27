Депутат: Два миллиона казахстанцев не могут найти себе работу

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Депутат Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании сената раскритиковал подходы госорганов по расчетам уровня бедности и безработицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мурат Бахтиярулы в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова поднял вопрос о необходимости внедрения принципов открытости и объективности при расчетах уровня бедности и безработицы в Казахстане.

По словам сенатора, нынешний подход и результаты статистики не внушают доверия.

"Местные исполнительные органы, правительство постоянно говорят о низком уровне безработицы и бедности. В 2021 году правительство предоставило официальную информацию о том, что в стране безработными числится 450 тыс. человек, а уровень бедности не превышает 4,5%. Соответствует ли это действительности? Нет.

На самом деле, в стране, по нашим подсчетам, 2 млн граждан не могут найти себе работу. Казахстанский подход определения уровня бедности в стране до сих пор продолжает занижать уровень бедности. Что мешает выйти на мировые стандарты, определяющие черту бедности? В дальнейшем необходимо полностью избавиться от ложной статистики. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь", - заявил он.

В связи с этим сенатор указал правительству на необходимость создать новую систему борьбы с бедностью, а в дальнейшем - полностью избавиться от "ложной статистики".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953259-deputat-dva-milliona-kazahstantsev-ne-mogut-nayti-sebe-rabotu/