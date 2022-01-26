Снизить возраст выхода на пенсию для шахтеров и металлургов просит депутат

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Депутат мажилиса Ерлан Смайлов в ходе пленарного заседания палаты указал на необходимость провести в Казахстане полную перезагрузку в сфере трудовых отношений, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Смайлов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова выразил мнение, что власти должны разработать новую национальную политику в сфере труда, в которой интересы трудящихся и работодателей будут равны. Только при их реальном и равном партнерстве, считает мажилисмен, можно решить острую для страны проблему прогрессирующего неравенства и бедности, а также проблему работающей бедности - когда зарплаты человеку хватает на закрытие только самых базовых нужд и не более.

В подтверждение своих слов он привел некоторые статданные.

"Доля оплаты труда в ВВП Казахстана, по данным за третий квартал 2021 года, составила 31%. В последние пять лет этот показатель устойчиво держится на уровне 30-31%. В 1990 году он равнялся 46,3%. В целом доля оплаты труда в ВВП у Казахстана значительно ниже, чем у стран с сырьевой ориентацией.

Для сравнения в 2020 году доля оплаты труда в ВВП составила: в Российской Федерации – 46,2%, в Канаде – 52,5%, в Австралии – 48,5%, в Норвегии – 51,1%. В Чехии – 46%, в США – 55,4%. Низкий уровень заработных плат казахстанцев ведет к высокой доле затрат на питание в структуре расходов.

Это траектория бедности и выживания, но никак не качественной полноценной жизни работников и их семей, развития и формирования качественного человеческого капитала", - подчеркнул депутат.

Привел он и данные Службы экономических исследований Минсельхоза США, согласно которым по расходам на одного члена семьи Казахстан занимает одно из самых низких мест - между Камеруном и Анголой - с показателем 48,7%, или 2217 долларов. Тогда как в соседней России этот показатель составил 28,5%, или 1300 долларов, в Канаде - 10,6% (2294 USD), в Австралии - 10,8% (2722 USD), в Норвегии - 11,7% или 2 734 USD.

"Обращает на себя внимание, что при высокой доле расходов на питание в процентном выражении (48,7%) в денежном выражении сумма сопоставима с затратами на питание в Канаде и США, что указывает на высокие цены на продукты питания в нашей стране… Добавьте сюда еще обязательные расходы на квартплату – за тепло, воду, электричество, газ и связь. А еще расходы на одежду, на транспорт и прочие. Именно здесь корень бедности населения, его закредитованности, риск закрепления поколенческой бедности и маргинализации.

Оборотной стороной бедности стала проблема усиливающегося неравенства, которое подтверждает разница в уровне расходов. Эта разница между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченных казахстанцев в 4 квартале 2020 года составила 4,7 раза на продовольствие, на непродовольственные товары - 8 раз, а на платные услуги - 5,5 раза", - резюмировал Смайлов.

В этой связи он предложил разработать новую национальную политику в сфере труда, создать новый политический институт - уполномоченного по трудовым правам, который должен будет сосредоточиться на защите трудовых прав казахстанцев.

Указал мажилисмен и на необходимость модернизировать систему оплаты труда посредством унификации нормативной правовой базы и ежегодно индексировать размеры зарплат в соответствии с реальным уровнем инфляции.

Он также предлагает снизить возраст выхода на пенсию работающих людей с инвалидностью, а также работников, трудящихся во вредных и опасных условиях труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953048-snizit-vozrast-vyhoda-na-pensiyu-dlya-shahterov-i-metallurgov-prosit-deputat/