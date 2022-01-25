До +26 градусов: температура в Казахстане в декабре побила рекорды 30-летней давности

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В последний месяц 2021 года В Казахстане были обновлены рекорды максимально высокой температуры за последние 30 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отмечается, что повышенная температура воздуха наблюдалась почти по всему Казахстану, на юго-западе были зафиксированы температуры, характерные для весенней погоды.

Как объясняют синоптики, причиной такой погоды стали частые выносы теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. В приземном слое из-за многократного прохождения атмосферных фронтальных разделов, связанных с южным и северо-западным циклонами, наблюдался неустойчивый характер погоды.

На большей части республики, преимущественно во второй половине месяца, прошел снег с метелью, временами выпадали сильные осадки. В южной половине страны осадки прошли в виде дождя и мокрого снега, сильные осадки наблюдались в конце первой декады в горных и предгорных районах юго-востока, востока.

Тем не менее температура воздуха практически на всей территории Казахстана в декабре 2021 года была выше нормы на 1-6°, за исключением территории крайнего востока и юго-востока страны.

Так, в начале месяца днем на западе страны температура поднималась до +6°С, в юго-западных и южных регионах - до +12 +25,7°С.

2 декабря на метеостанции Шымкент в Туркестанской области было зафиксировано +25,7°С - это рекордный показатель с декабря 1987 года, когда здесь зафиксировали 25,4 градусов тепла.

Рекордные показатели были и в Мангистауской области на метеостанции Аккудук - 1 декабря здесь температура воздуха повысилась до +22,6°С. Похожий показатель - +22,0°С - здесь был зафиксирован еще в 1981 году.

В северных и восточных регионах днем температура воздуха повышалась до +2 +5°С, на юго-востоке - до +13°С. Однако в конце первой декады и в третьей декаде месяца из-за вторжения холодного антициклона преимущественно на севере значительно похолодало - ночью до -22 -32°С, днем - до -17 -25°С.

Если говорить об осадках, то на большей части страны выпало около или меньше нормы осадков. Но в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на севере и юге Костанайской, на севере Алматинской, на юге, центре и востоке Карагандинской и в отдельных районах Атырауской и Кызылординской областей в декабре выпало в 1,3 - 2,9 раза больше нормы осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952819-do-26-gradusov-temperatura-v-kazahstane-v-dekabre-pobila-rekordy-30-letney-davnosti/