Чиновник оскандалился из-за видео с пивом в Кызылорде

Кадр из видео: соцсети

В соцсетях опубликовали видео из кафе с компанией мужчин за столом. В какой-то момент один из них встал и бросил на пол кружку с пивом, а потом и бутылку из-под минеральной воды. Выяснилось, что оскандалился своим поведением заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области. Дело в отношении него было рассмотрено на Совете по этике, передает корреспондент NUR.KZ.

Поведение чиновника, который бросил на пол пивную кружку и оскорбил сотрудников кафе, стало предметом разбирательства на Совете по этике.

В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Кызылординской области сообщили, что поступило представление от прокуратуры региона на заместителя руководителя департамента внутреннего госаудита. Было возбуждено дисциплинарное дело, проведено служебное расследование.

Установлено, что мужчина был назначен на должность замглавы ведомства в октябре 2019 года, имеет стаж государственной службы более 20 лет.

В прокуратуру же обратилась индивидуальный предприниматель, которая сообщила, что 12 декабря 2021 года около 19.30 часов посетитель в состоянии алкогольного опьянения находился в кафе в Кызылорде. Персонал не разрешил курить в помещении, тогда гость и кинул пивную кружку на пол, а потом бутылку из-под минералки.

"Указанным деянием совершено административное правонарушение в виде мелкого хулиганства по ч.1 ст.434 КоАП РК", - отметили в департаменте.

Работники кафе позвонили в 102 и вызвали полицейских.

Между тем сам чиновник в содеянном сознался и заявил о своем раскаянии. Он пояснил, что 12 декабря пошел поужинать в кафе, где заказал пиво. Действительно, нецензурной бранью выражался.

"Я не просил разрешения курить в кафе, так как не курю. Бросал пивную кружку, бутылку с водой, сожалею о содеянном", - заявил он.

Проступок госслужащего подтвержден показаниями сотрудников заведения и изучением видеозаписи.

Заместителю руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Строгий выговор за попытку использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность должностных лиц рекомендовали вынести и коллеге чиновника, тоже работающему в департаменте заместителем руководителя и присутствовавшему в кафе.

В отношении него было возбуждено дисциплинарное дело и проведено служебное расследование.

"Вместо того, чтобы пресекать незаконные действия своего коллеги, госслужащий позвонил первому заместителю начальника департамента полиции Кызылординской области, чтобы вызванные полицейские не приняли меры.

Он воспользовался своей репутацией, основанной на должностных полномочиях, способствовал сокрытию противоправных действий коллеги", - пояснили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы.

В свое оправдание чиновник пояснил, что предпринял несколько попыток успокоить сослуживца и извинялся перед сотрудниками кафе. Также он добавил, что не было речи о непринятии мер полицейскими.

Однако Советом по этике в его отношении предложено дисциплинарное наказание в виде строгого выговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952782-chinovnik-oskandalilsya-iz-za-video-s-pivom-v-kyzylorde/