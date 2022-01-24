Ушел на заработки и исчез: мужчина пропал без вести в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Мужчина вышел из дома на заработки и пропал на 10 дней. Туркестанские полицейские смогли вернуть пропавшего домой, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisiа.kz.

В отдел полиции с заявлением обратилась жительница Казыгуртского района. Женщина рассказала, что ее супруг вышел из дома на заработки и исчез.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт и приступили к поискам. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение без вести пропавшего. В течение суток стражам порядка удалось отыскать мужчину.

Его нашли в одном из сел, где он пас домашний скот. Они благополучно вернули пропавшего домой к семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952746-ushel-na-zarabotki-i-ischez-muzhchina-propal-bez-vesti-v-turkestanskoy-oblasti/