"Я твой господин": мужчина провоцировал полицейского и снимал на видео в ВКО

Кадр из видео: соцсети

Пьяный житель Усть-Каменогорска провоцировал полицейского и снимал происходящее на видео. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах запечатлен разговор мужчины с полицейскими.

"Ты пришел, в квартире тихо было? Ты мне даже удостоверение не представил. Ты кто такой? Сейчас позвоню и вызову 102", - говорит житель Усть-Каменогорска.

"Мы приедем", - отвечает ему страж порядка.

Правоохранитель показал горожанину свое удостоверение и попросил убрать вспышку, которая светила ему в лицо.

"Ты...", - продолжил мужчина.

"Не ты, а "вы", я с вами на "вы" разговариваю", - поправил полицейский.

"Так господин твой я, я тебе плачу зарплату. Ты кушаешь хлеб с моих налогов. Почему слуга так разговаривает с господином?" - поинтересовался житель города.

На вопрос о том, как его зовут, он ответил: "Царь Роман Александрович".

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области отметили, что сейчас в соцсетях распространяется видео, на котором мужчина на камеру снимает сотрудника и пытается провоцировать его.

В комментариях люди восхитились спокойствием стража порядка. Выяснилось, что героя нашумевшего ролика зовут Алексей Баландин. Он работает участковым инспектором Иртышского отдела УП Усть-Каменогорска в звании капитана.

Алексей рассказал, что в ночь на 20 января он был в наряде, когда поступил звонок от жителей с жалобой на нарушение тишины.

Когда правоохранители прибыли по адресу, дверь им открыл мужчина в алкогольном опьянении и начал снимать на камеру.

"Мы каждый день сталкиваемся с такой ситуацией и наша главная задача - охранять покой граждан и предотвращать возможные последствия", - рассказал участковый инспектор.

В отношении жителя Усть-Каменогорска составлен административный протокол по статье 437 КоАП РК "Нарушение тишины".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952690-ya-tvoy-gospodin-muzhchina-provotsiroval-politseyskogo-i-snimal-na-video-v-vko/