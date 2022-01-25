"Единственный в стране ребенок с таким диагнозом": казахстанка просит помощи для сына

Алмаз Тусупбек. Фото: из личного архива

Алмаз Тусупбек родился обычным здоровым малышом и хорошо развивался до 5 месяцев, ползал и брал игрушки самостоятельно. Но 8 сентября 2018 года он внезапно ослаб, перестал опираться на обе ножки и стал как тряпочная кукла без костей, вспоминает его мама. А позднее мальчика парализовало вовсе, передает NUR.KZ.

Айгерим Шайшова из Семея вспоминает - сына Алмаза они сразу повезли в больницу, где инфекционист поставил предварительный диагноз: острый вялый паралич.

"Нас направили в инфекционную больницу, где нам отказали в госпитализации, повезли в областную больницу в неврологию, делали осмотр все специалисты. На тот момент нога уже не реагировала на боль и щекотания, болезнь прогрессировала очень быстро. За пару часов стопа свисла и свернулась вовнутрь. Провели все необходимые исследования, но опять-таки ничего не нашли. Никто не мог понять, что происходит с ребенком", - рассказывает мама.

Ребенка продолжали обследовать, врачи опускали руки, советуя родителям смириться и говоря, что Алмаз - неизлечим. За два года семья объездила ортопедов и нейрохирургов.

"Только спустя два года безуспешных поисков диагноза, сдав анализ в Москве, нам поставили диагноз: последствие перенесенного полиомиелита. За три года, несмотря на наши усилия, нерв умер, на сегодня у ребенка атрофия мышц, поврежденные мышцы будут поражать соседние здоровые органы.

Нога перестала расти в длину и в размере стопы, дальше укорочение будет еще больше и ребенку могут ампутировать ногу, придется вставать на протез. Сейчас Алмаз не может пошевелить пальчиками ног, нет чувствительности, нет возможности встать на стопу. Ребенок 24 часа в сутки все эти три года носил ортез, который практически стал неотъемлемой его частью, чтобы не было еще большей деформации костей и других осложнений.

Но сейчас мы даже не можем надеть ортез, так как нога сильно стянулась и образовалась сильная контрактура суставов. Мозоль на ноге растет не по дням, а по часам, мы ежедневно вручную делаем разработку стопы, причиняя малышу невыносимую боль, но это единственный выход, чтобы хоть как-то сохранить ногу до операции. Сейчас он - единственный ребенок с таким диагнозом в стране", - рассказывает Айгерим.

Многочисленные реабилитации не дали результата и теперь у мальчика есть только один шанс - провести операцию в Израиле. Однако стоит она 103 тысячи долларов - порядка 44 млн тенге. Для семьи такая сумма неподъемна, но на сегодня удалось собрать 15 млн тенге.

"Как говорится, беда не приходит одна: в апреле 2021 года мою маму (бабушку Алмаза) на пешеходном переходе сбила машина, ей ампутировали ногу, она перенесла 10 операций. Сломано абсолютно все: рука, ребра, плечо, челюсть. Впереди у нее тоже очень сложная операция на челюсть и глаза.

Я сейчас, действительно, в очень сложной безвыходной жизненной ситуации. Прошу вас, протяните нам руку помощи! Алмаз не по годам очень хорошо интеллектуально развитый, очень умный, жизнерадостный ребенок, который мечтает, как все детки, бегать, прыгать и не думать о том, что он не такой как все", - заключила Айгерим.

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AIGERIM SHAISHOVA

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952677-edinstvennyy-v-strane-rebenok-s-takim-diagnozom-kazahstanka-prosit-pomoschi-dlya-syna/