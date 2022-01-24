Тиктокеру пришлось извиняться за свой поступок после обращения павлодарцев к акиму (видео)

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo

Юному тиктокеру из Павлодара пришлось извиняться за порчу имущества на набережной. Видео с извинениями юноши разместил на своей Instagram-странице аким города Асаин Байханов.

Как пишет Pavlodarnews.kz, несовершеннолетний житель Павлодара снял на видео момент, как он выбрасывает через забор набережной уличную урну. Роликом он поделился в своем аккаунте в соцсети.

Такой поступок не понравился горожанам. Они отправили ролик акиму города и попросили принять меры в отношении юноши.

"Управление полиции города установило личность молодого человека, выбросившего урну на набережной. В административном суде будем требовать привлечения к общественным работам", - цитирует издание акима.

Позже Байханов разметил на своей странице и видео с извинениями подростка. Кроме того, аким обратился к павлодарцам и попросил их быть снисходительнее к чужим проступкам.

"Огромная просьба не оскорблять и не предлагать каких-то суровых видов наказаний. Он все осознал. Извинился публично на своей странице в Тик-Ток. Ролик с извинениями мы разместили только для того, чтобы другим было неповадно совершать такие проступки.

Прошу всех бережно относится к общественному городскому имуществу, ведь это все установлено для наших граждан, а ремонт и благоустройство проводятся за средства налогоплательщиков", - отметил Байханов (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952560-tiktokeru-prishlos-izvinyatsya-za-svoy-postupok-posle-obrascheniya-pavlodartsev-k-akimu-video/