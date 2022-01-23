Появились новые подробности о пропаже 9-летнего мальчика в Атырау

Спасатели осматривают канал. Фото: azh.kz

В Атырау продолжаются поиски 9-летнего мальчика, пропавшего накануне. Одна из жительниц микрорайона рассказала изданию "Ак Жайык", что видела ребенка, похожего на пропавшего мальчика, на берегу канала.

Сейчас водолазы осматривают канал Перетаска.

В поиске задействованы 17 сотрудников, 1 собака, 3 единицы техники, 1 катер ДЧС Атырауской области.

Одна из жительниц рассказала, что вчера видела на берегу канала мальчика, похожего на Саяли.

"Вчера после пяти вечера я направлялась в аптеку и увидела мальчика в серой куртке. Он стоял и постукивал ногой по льду, словно проверял его на прочность. Я крикнула ему, чтобы он не вздумал ступать на лед, потому что лед тонкий и может треснуть.

Не знаю, понял ли он меня, но видя, что я не ухожу, он стал подниматься вверх, двигаясь между камышами. Я успокоилась и направилась дальше. Пока дошла до магазина, пока обратно, прошло около получаса. На обратном пути я его уже не видела", - поделилась женщина.

Напомним, 9-летний Еппили Саяли Аннанд Раон вчера днем вышел поиграть на улицу в микрорайоне Балыкши, но домой больше не вернулся. Вечером родители ребенка обратились в полицию.

Саяли был одет в черно-серую куртку со светоотражающими элементами и синюю шапку.

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении мальчика, просят позвонить его маме по номеру +7 778 586 1956, в полицию по номеру 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952541-poyavilis-novye-podrobnosti-o-propazhe-9-letnego-malchika-v-atyrau/