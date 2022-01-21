Казахстанцы смогут летать в США прямыми рейсами: Токаев подписал закон

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и США о воздушном сообщении, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.

Ранее данный законопроект одобрили в мажилисе.

Соглашение между правительствами двух стран о воздушном сообщении было подписано 30 декабря 2019 года. Как ранее заявили в МИИР РК, данное соглашение является первым в истории страны в режиме "открытого неба", то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченной частотой из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952428-kazahstantsy-smogut-letat-v-ssha-pryamymi-reysami-tokaev-podpisal-zakon/