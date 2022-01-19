Более 500 единиц спецтехники и 300 рабочих задействованы в уборке снега в Алматы (фото, видео)

Снегоуборочная машина. Фото: акимат города Алматы

Сегодня в 16:15 в Алматы начал выпадать мокрый снег. К 9 часам вечера в верхней части города выпало уже 6-8 сантиметров снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сообщается, что с начала снегопада дороги посыпают противогололедными материалами. Использовано уже 1100 тонн.

Кроме того, снег сгребают в горной и предгорной местности, а также на основных магистральных улицах.

Снегоуборочная машина. Фото: акимат города Алматы

Власти города организовали работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и мест общего пользования.

В ночной период в городе работают 535 единиц спецтехники, в том числе 208 пескоразбрасывателей, а также 338 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.

Согласно прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и должно завершиться ближе к обеду завтра.

Температура воздуха в ночь на 20 января составит от 0 до -2 градусов, днем - от +1 до +3 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952023-bolee-500-edinits-spetstehniki-i-300-rabochih-zadeystvovany-v-uborke-snega-v-almaty-foto/