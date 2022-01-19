Туман, гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, 20-21 января на юге, 22 января на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

20 января на севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области низовая метель.

Завтра на западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области ожидается туман.

В четверг на западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

20 января на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Также туман ожидается ночью и утром в Нур-Султане.

Завтра на севере и западе Мангистауской области синоптики прогнозируют туман и гололед.

20 января в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами на юге и востоке ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951983-tuman-gololed-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/