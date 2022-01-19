Еще одна категория граждан может получить право стать депутатами в Казахстане

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Депутаты Мажилиса в ходе пленарного заседания палаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О выборах в Республике Казахстан", который даст лицам с инвалидностью квоту на избрание в парламент. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр юстиции Канат Мусин напомнил, что в мае 2020 года Закон "О политических партиях" был дополнен нормами по введению 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках.

"Механизм квотирования расширил возможность формировать в нормотворческом процессе "общественную повестку", учитывающую разнообразие мнений при решении проблемных и чувствительных вопросов жизни общества.

В развитие этого механизма глава государства в своем Послании народу Казахстана 2021 года обозначил необходимость обязательного участия в законодательной деятельности лиц с особыми потребностями.

В целях реализации данного поручения разработан представленный проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", - пояснил глава Минюста.

По его словам, проект конституционного закона предусматривает положения по закреплению, кроме 30-процентной квоты для женщин и лиц, не достигших 29 лет, также лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в мажилисе парламента.

"Вопросы, связанные с распределением полученных мандатов, регулируются политическими партиями самостоятельно. Это их вопросы, их прерогатива, и государство законодательно в этот процесс не вмешивается.

В целом, представленные поправки являются важным шагом для расширения представленности женщин, молодежи, лиц с особыми потребностями в законодательном органе страны, что, безусловно, скажется на качестве законов", - резюмировал Канат Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951907-esche-odna-kategoriya-grazhdan-mozhet-poluchit-pravo-stat-deputatami-v-kazahstane/