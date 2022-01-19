Силовиков и военную технику сняли на видео в Талдыкоргане

Талдыкорган. Кадр из видео: instagram.com/oleg.tdk

Сегодня, 19 января, в социальных сетях публикуют видео с военнослужащими и техникой на улицах Талдыкоргана. Некоторые пользователи отмечают, что в город якобы пропускают только с местной пропиской. В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что на территории области продолжает действовать "красный" уровень террористической опасности.

С 19 января в целях обеспечения общественной безопасности и стабилизации оперативной обстановки в регионе проводится ОПМ "Правопорядок".

В рамках мероприятия осуществляются:

проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;

проверка съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест;

изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов и т.п.;

выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;

проверка ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел.

"Департамент полиции призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с понимаем и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции", - отметили в ДП Алматинской области.

Вместе с тем, по данным Комитета гражданской авиации, с 18 января 2022 года аэропорт Талдыкоргана функционирует в штатном режиме. В настоящее время возобновлены внутренние рейсы по направлениям Нур-Султан - Талдыкорган (3 рейса), Талдыкорган - Туркестан (2 рейса).

Напомним, накануне начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев выступил с заявлением. Он отметил, что в социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию 19 января в незаконных митингах и шествиях. Глава ведомства призвал не поддаваться на провокации и напомнил о предусмотренной законом ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951906-silovikov-i-voennuyu-tehniku-snyali-na-video-v-taldykorgane/