Еще двое пострадавших во время беспорядков в Казахстане скончались

Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, сколько человек пострадали и погибли в ходе беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что по оперативным данным управлений здравоохранения регионов с момента введения ЧП и терактов в стране за медпомощью обратились 2739 пострадавших.

"Стационарное лечение получают 200 человек. В тяжелом состоянии в реанимационном отделении находятся 14 пациентов: из них 4 - в Алматы, в Алматинской области - 1, в Кызылординской области в реанимации находятся 5 пациентов", - добавила министр.

Также, по ее данным, в медицинских организациях умерли уже 177 пациентов. При этом ранее сообщалось, что из 225 погибших, озвученных Генпрокуратурой, 175 пациентов умерли в медорганизациях. То есть, их количество выросло на 2.

"Двое пациентов находились в реанимации, но за последние три дня состояние их ухудшилось, и они погибли. У нас данные, что одна беременная участница во время митинга пострадала, поступила в Талгарскую больницу.

Сейчас ее состояние стабильное, врачи ее спасли. Есть данные, что двое детей погибли в Алматы 5 и 12 лет", - резюмировала Ажар Гиният.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951783-novye-dannye-po-postradavshim-v-hode-besporyadkov-v-strane-ozvuchili-v-minzdrave/