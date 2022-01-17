Снег ожидается в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде в Алматы в ближайшие дни. В городе ожидается снег, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Специалисты метеослужбы представили прогноз на ближайшие три дня (18-20 января).

По информации синоптиков, в южной столице 18 января ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, снег, а также ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

19 января прогнозируется переменная облачность, днем дождь и снег. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем от +4 до+6.

20 января вновь ожидается переменная облачность, временами дождь, снег, туман и гололед. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951570-sneg-ozhidaetsya-v-almaty/