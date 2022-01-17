В Минтруда опровергли информацию об опросах с последующим вознаграждением

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В Сети стала распространяться информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК якобы проводит онлайн-опрос населения с последующей выплатой вознаграждения в размере 50 тыс. тенге. На официальном сайте министерства вышло опровержение этим слухам.

В министерстве сообщили, что распространяемая в мессенджерах и соцсетях информация об опросах с последующим вознаграждением не соответствует действительности.

"Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества", - обратились в МТСЗН РК к казахстанцам.

Граждан призвали не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Кроме того, казахстанцам напомнили о том, что распространение ложной информации преследуется по закону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951548-v-mintruda-oprovergli-informatsiyu-ob-oprosah-s-posleduyuschim-voznagrazhdeniem/