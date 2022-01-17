Полицейские призвали алматинцев добровольно сдать оружие

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Алматинские полицейские обратились к горожанам. Алматинцам предложили добровольно сдать оружие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информцентр комендатуры города.

Департамент полиции проводит акцию по приему оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 287 УПК РК, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

Алматинцев предупредили, что граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при его обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности.

"По интересующим вопросам можете обращаться по следующим номерам телефонов: 8-747-333-91-60; 8-777-346-44-77", - добавили в комендатуре.

Напомним, что КНБ сообщил о найденном тайнике с оружием в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951517-politseyskie-prizvali-almatintsev-dobrovolno-sdat-oruzhie/