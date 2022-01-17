Похолодание ожидается в Казахстане в начале недели

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Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды в стране на ближайшие три дня - с 18 по 20 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как пояснили эксперты, в указанный период влиять на погоду Казахстана будет западный антициклон из районов Черного моря. Он принесет с собой морозную погоду и окончание осадков на севере республики.

Вместе с тем, на запад Казахстана движется циклон из районов Мурманска, из-за чего там ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололед.

Столбики термометров в северо-западных и северных регионах ночью понизятся до 10-25 градусов мороза, на западе - до 5-15 градусов мороза, на юге - до 0-15 градусов мороза.

Как передает официальный сайт РГП "Казгидромет", завтра днем в Алматы ожидается облачная погода без осадков. В светлое время воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. Несмотря на это, уже ночью температура снизится до +1...-1 градуса. Также, согласно прогнозу, выпадет снег.

В Нур-Султане синоптики также обещают переменную облачность без осадков. И днем, и ночью температура воздуха составит минус 10-12 градусов.

На территории Шымкента 18 января будет снег с дождем. Днем столбики термометров покажут плюс 3-5 градусов, ночью - плюс 1-3 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951481-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/