Дело экс-главы Минздрава Биртанова поступило в суд

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Кадр из видео: NUR.KZ

Уголовное дело бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе столичного суда.

"Уголовное дело поступило в суд. На сегодняшний день дело не принято в производство суда.

Согласно нормам УПК, судья в течение 5 суток по поступившему делу принимает решение о назначении главного судебного разбирательства в общем или сокращенном порядке либо о проведении предварительного слушания дела", - говорится в сообщении суда.

О принятом решении в суде пообещали дополнительно сообщить.

Напомним, бывшего главы Минздрава Елжана Биртанова задержали в октябре 2020 года. Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, позже обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление должностными полномочиями".

В ноябре 2020 года суд санкционировал Биртанову меру пресечения в виде домашнего ареста - за все время следствия домашний арест экс-министру продлевали восемь раз.

Сам Биртанов все обвинения в свой адрес отрицает. Ранее экс-министр заявлял, что "с нетерпением ждет" главного судебного разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951476-delo-eks-glavy-minzdrava-birtanova-postupilo-v-sud/