Скальную тропу временно закрыли в Актау (видео)

Скальная тропа. Кадр из видео: lada.kz

Один из самых крупных туристических объектов Актау Скальную тропу временно закрыли из-за угрозы камнепада.

О закрытии достопримечательности сообщили в городском акимате изданию Lada.kz.

Как объяснили в ведомстве, часть Скальной тропы временно закрыта из-за вероятности падения больших камней. В целях безопасности жителей и гостей города участок, где будет проводиться проверка и восстановление, огорожен светоотражающей лентой.

"Проверку участков проводят альпинисты совместно со спасателями. Дата окончания работ пока неизвестна", - добавили в акимате.

Напомним, в ноябре 2020 часть Скальной тропы была разрушена камнепадом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951422-skalnuyu-tropu-vremenno-zakryli-v-aktau-video/