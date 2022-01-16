Дороги закрыли в 6 регионах Казахстана из-за плохой погоды

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МЧС обратилось к казахстанцам из-за ухудшения погодных условия в ряде регионов страны, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

Граждан предупредили, что, по данным АО "НК "Казавтожол", в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях.

Согласно данным РГП "Казгидромет", в регионах ожидаются метель, снег, гололед и сильный ветер (15-20 м/с).

Как отметил официальный представитель МЧС Талгат Уали, оперативным штабом министерства налажено межведомственное взаимодействие с дорожными службами, МВД, "Казгидрометом" и местными исполнительными органами.

Сообщается, что на закрытых участках дорог задействованы снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских.

Кроме того, подготовлены пункты обогрева, по мере накопления техники осуществляется поэтапный пропуск автоколонн в сопровождении сотрудниками полиции и дорожными службами.

Граждан призвали следить за изменениями погоды, не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.

В зимний период прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения, рекомендовали в МЧС.

Напомним, массовое ДТП с участием восьми автомобилей произошло между Карагандой и Темиртау. Причинами столкновения транспортных средств стали гололед и метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951389-dorogi-zakryli-v-6-regionah-kazahstana-iz-za-plohoy-pogody/