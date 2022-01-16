Кадр из видео. Источник: instagram.com/qara.qala

Массовое ДТП с участием восьми автомобилей произошло между Карагандой и Темиртау. Причинами столкновения транспортных средств стали гололед и метель, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Массовое ДТП произошло на 1044 километре автодороги Алматы-Екатеринбург, между Карагандой и Темиртау. Авария произошла из-за гололеда и плохой видимости. В регионе с утра местами лил дождь вперемешку со снегом, ощущались сильные порывы ветра.

Также между городом Абай и поселком Вольный в кювет слетел автобус ЛиАЗ. В пресс-службе ДП Карагандинской области отметили, что все факты ДТП зарегистрированы.

"В условиях гололеда и сильного порывистого ветра водитель автобуса ЛиАЗ не справился с рулевым управлением, и допустил выезд в кювет с последующим опрокидыванием на правую сторону. В результате ДТП пострадавших нет.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Между тем, по данным ДЧС Карагандинской области, 16 января на севере, западе, востоке региона ожидаются метель, гололед, а на юго-востоке области туман. Сила ветра местами будет достигать до 25 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951352-dtp-s-uchastiem-vosmi-avtomobiley-proizoshlo-mezhdu-karagandoy-i-temirtau-video/