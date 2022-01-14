Казахстанцам хотят запретить держать дома носорогов, жирафов и медведей

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Власти Казахстана намерены запретить гражданам держать в своих жилищах определенные виды животных. Законопроект с их полным перечнем размещен на портале Открытые НПА.

На портале был опубликован проект приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в котором утверждается перечень домашних животных, которых хотят запретить содержать в жилищных условиях.

Среди прочих в перечне указываются несколько видов змей, крокодилы, киты и сирены, тюлени, моржи, медведи, львы, некоторые виды волков, слоны, носороги, кенгуру, жирафы, газели и антилопы, некоторые обезьяны, акулы и другие животные.

Также там расписан перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного. В него вошли: кавказская, среднеазиатская, южнорусская, немецкая овчарки, хаски, аляскинский маламут, шарпей, бультерьер, аргентинский дог и другие.

С полным списком животных и текстом проекта приказа можно ознакомиться на сайте открытые НПА.

Документ будет обсуждаться публично до 27 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951259-kazahstantsam-hotyat-zapretit-derzhat-doma-nosorogov-zhirafov-i-medvedey/